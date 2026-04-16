Die Unsicherheit über die Teuerungsprognose ‌sei derzeit «ziemlich hoch», ​sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Washington. Wegen der geopolitischen Spannungen sei die Bereitschaft der Notenbank gestiegen, ‌am Devisenmarkt zu intervenieren, da eine rasche und übermässige Aufwertung des als sicherer Hafen geltenden ​Schweizer Frankens die Preisstabilität gefährde. ​Sollte die Inflation zu ​stark steigen, müssten die Zentralbanken «frühzeitig und entschlossen handeln.»