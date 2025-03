Devisenmarkt-Interventionen sind ergänzend

Nach den Worten von Schlegel macht die Schweiz indes keine Zugeständnisse an den neuen alten US-Präsidenten Donald Trump - womöglich aus Sorge, erneut als Währungsmanipulatorin eingestuft zu werden. »Das Mandat der Nationalbank ist, in der Schweiz für stabile Preise zu sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir verschiedene Hebel: Zinsniveau und Wechselkurs. An diesem Konzept halten wir fest«, sagte er auf die Frage, ob die Nationalbank nun besonders vorsichtig mit Interventionen am Devisenmarkt sein müsse.