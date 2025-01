Schlegel: «Wir schliessen niemals irgendeine Massnahme aus»

Falls die Inflation in der Schweiz zu niedrig ausfalle, könnte die Notenbank Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen als Gegenmassnahmen einsetzen, erklärte der SNB-Präsident am Mittwoch am Rande des Wef in Davos.