Negativzinsen nicht leichtfertig einführen

Zu Zinsprognosen wollte Schlegel sich in dem Interview nicht äussern. Jedoch wollte er nicht ausschliessen, dass es in der Zukunft wieder Negativzinsen geben könnte. «Auch die Nationalbank hat Negativzinsen nicht gerne», hob er hervor. Bereits am WEF vor einigen Tagen hatte er sich ähnlich geäussert.