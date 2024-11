Bereits Anfang Oktober hatte Schlegel beim ersten Auftritt in seiner neuen Funktion als Präsident der Schweizerischen Nationalbank eine mögliche Wiedereinführung von Negativzinsen erwähnt. Die SNB könne bei Bedarf in die Devisenmärkte eingreifen und sei bereit, die Zinsen erneut zu senken. «Wir können keine Massnahmen ausschliessen», fügte Schlegel an. Gemeint waren damit auch Negativzinsen, welche die SNB nach der Abschaffung der Kursuntergrenze von 2015 bis 2022 in der Schweiz implementiert hatte.