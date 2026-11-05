Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist vom jüngsten Anstieg der Inflation überrascht worden und stellt ‌sich ⁠auf mögliche Zweitrundeneffekte in der Wirtschaft ein. Die ⁠Inflation in der Schweiz habe seit der letzten Lagebeurteilung im ‌September weiter zugenommen, sagte SNB-Präsident Martin ‌Schlegel in einem am Donnerstag ​veröffentlichten Interview der «Handelszeitung».