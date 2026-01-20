Zur mehrfach gestellten Frage des Podium-Moderators am WEF, ob die SNB an den Märkten interventiert habe oder werde, um den Franken zu schwächen, ging Schlegel nicht ein. Er verwies lediglich auf die geldpolitischen Instrumente, die der SNB zur Verfügung stehen: Die Leitzinsen und Markteingriffe. Schlegel erwähnte indes nicht die Möglichkeit von Negativzinsen oder die Bereitschaft der Währungshüter, bei Bedarf am Markt einzugreifen - Sätze, welche SNB-Direktoriumsmitglieder in Zeiten von Frankenaufwertrungen oft verwenden.