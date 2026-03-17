Die Gesamtvergütung inklusive Arbeitgeberbeiträge an AHV und Pensionskasse von SNB-Präsident Martin Schlegel belief sich auf 1,295 Millionen Franken und lag damit leicht über dem Vorjahr. Innerhalb des Direktoriums erhielt Schlegel jedoch weniger als sein Stellvertreter. Vizepräsident Antoine Martin kam auf eine Gesamtvergütung von 1,334 Millionen Franken und damit auf rund 40'000 Franken mehr, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.