Powell-Brief mit Bundeshaus abgesprochen

Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank hat Schlegel zur Kenntnis genommen. Inhaltlich wollte er sich nicht zu dieser Personalie äussern. «Wir haben traditionell ein gutes Verhältnis zum Fed und werden auch in Zukunft gut zusammenarbeiten», gab er sich überzeugt.