Gerade Deutschland sei schliesslich ein sehr wichtiger Handelspartner der Schweiz, sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Samstag bei einer Veranstaltung der Bundesbank in Frankfurt. Die Nachfrage im Verarbeitenden Gewerbe der Schweiz habe aufgrund des Konjunkturrückgangs in Deutschland deutlich abgenommen. «Wenn Deutschland den Schnupfen hat, hat die Schweiz Grippe.» Schlegel äusserte sich weniger als zwei Wochen vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der SNB.