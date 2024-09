Wenn man etwas Thomas Jordan nicht vorwerfen kann in seiner über zwölfjährigen Amtszeit als Präsident der Schweizerischen Nationalbank, dann wäre es ein übermässiger Verzicht auf Überraschungen und Knalleffekte. Jordan, persönlich eher ein Mann der unaufgeregten Spezies, verantwortete nicht bloss eigenwillige SNB-Zinsentscheide, welche Marktteilnehmer regelmässig auf dem falschen Fuss erwischte. Sein "Gesellenstück" lieferte Jordan am 15. Januar 2015 ab, als die SNB Knall auf Fall die Kursuntergrenze zum Euro aufgab. Chaos brach aus an den Finanzmärkten.