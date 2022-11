Inzwischen sei die Teuerung in der Schweiz breiter geworden, so Jordan. Die Notenbank beobachte in der Volkswirtschaft Zweitrundeneffekte, diese seien jedoch begrenzt. Ob die Zentralbank auf ihrer Sitzung am 15. Dezember die Zinsen anhebt, hänge von den bis dahin verfügbaren Daten ab.