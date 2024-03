Der Direktoriumspräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, gibt sein Amt eher überraschend ab. Jordan tritt per Ende September 2024 zurück, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. «Nach der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, von meinem Amt zurückzutreten», erklärte der 1963 geborene Jordan in der Mitteilung. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Aufhebung des Mindestkurses des Franken gegenüber dem Euro, die Massnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und die Krise der Credit Suisse.