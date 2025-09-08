«Wir sind uns bewusst, dass der Negativzins unerwünschte Nebenwirkungen haben kann, zum Beispiel für Sparer und Pensionskassen», sagte SNB-Präsident Martin Schlegel im Gespräch mit dem «Migros Magazin». «Die Hürde, ihn wieder einzuführen, ist hoch.» Die SNB hatte zuletzt den Leitzins auf null gesenkt und wird am 25. September ihre nächste geldpolitische Entscheidung kommunizieren.