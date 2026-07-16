Als Gründe für den unveränderten Leitzins nennt die SNB unter anderem die seit März gelockerten monetären Bedingungen infolge der Frankenabwertung, die weiterhin expansive Wirkung der Geldpolitik sowie eine Inflationsprognose, die über den gesamten Prognosezeitraum im Bereich der Preisstabilität liegt. Gleichzeitig verweist das Direktorium auf die hohe Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten und mögliche Auswirkungen auf Energiepreise und Inflation.