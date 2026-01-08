Die ​Notenbank hatte ihren Leitzins bei der ‌Sitzung am 11. Dezember wie von ‍den meisten Experten erwartet bei null Prozent belassen. Dies ist ​der niedrigste Leitzins unter den grossen Zentralbanken der Welt. «Weder eine Straffung der Geldpolitik noch eine zusätzliche Lockerung der ‌Geldpolitik wäre zum jetzigen Zeitpunkt angemessen», ⁠heisst es in der Zusammenfassung der ‌Sitzung zum Zinsentscheid vom 11. Dezember. Der Ökonom Karsten Junius vom ‍Bankhaus J.Safra Sarasin sagte, das Protokoll zeige eine neutrale Haltung der SNB. Er erwarte ​für die kommenden 18 Monate keine Zinsänderungen.