Die Immobilienpreise sind in der Schweiz in den letzten Jahren stark angestiegen. Immer wieder stellt sich dabei die Frage, ob sich eine Blase bildet - oder schon gebildet hat. Befragt zu diesem Thema am Swiss Media Forum in Luzern am Freitag, sagte Martin Schlegel, Präsident der Schweizerischen Nationalbank. «Die Immobilienpreise sind verwundbar». Er legte aber Wert auf die Feststellung, dass er dazu nicht «überbewertet» sage.