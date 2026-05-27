Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Martin Schlegel, erklärte am Mittwoch an der Generalversammlung von scienceindustries laut veröffentlichten Folien auf der SNB-Homepage, die Inflation befinde sich weiterhin im Bereich der Preisstabilität. «Der mittelfristige Inflationsdruck ist weitgehend unverändert geblieben», sagte er und fügte hinzu, die Inflation sei zuletzt gestiegen.
Schlegel bekräftigte zudem die gestiegene Bereitschaft der SNB, am Devisenmarkt zu intervenieren. Er verwies dabei auf die Lage im Nahen Osten. Gleichzeitig betonte er, die reale Aufwertung des Franken sei in den vergangenen Jahren deutlich geringer ausgefallen als die nominale.
Die nominale Aufwertung bezieht sich rein auf den Wechselkurs, der an den Finanzmärkten gehandelt wird. Die reale Aufwertung berücksichtigt die Inflationsunterschiede zwischen Ländern oder Währungsräumen. Sie zeigt, wie sich die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und die Kaufkraft verändern.
(Bloomberg/cash)