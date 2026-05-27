Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Martin Schlegel, erklärte am Mittwoch an der Generalversammlung von scienceindustries laut veröffentlichten Folien auf der SNB-Homepage, die Inflation befinde sich weiterhin im Bereich der Preisstabilität. «Der mittelfristige Inflationsdruck ist weitgehend unverändert geblieben», sagte er und fügte hinzu, die Inflation sei zuletzt gestiegen.