Insgesamt hätten sich aber viele Volkswirtschaften widerstandsfähiger gezeigt, als zunächst erwartet, sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Martin Schlegel, laut Redeunterlagen am Dienstagabend am ECONnect-Event in Zürich.
Das Schweizer Wirtschaftswachstum sei im letzten Jahr gedämpft ausgefallen, so Schlegel weiter. Die hiesige Konjunktur sei dabei von den starken Schwankungen in der Pharmaindustrie geprägt worden. Die Exportströme der Schweizer Pharmaunternehmen war 2025 stark von der Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump beeinflusst worden.
In den nächsten Quartalen sei mit moderatem Wachstum der Weltwirtschaft zu rechnen, so Schlegel weiter. Insgesamt habe sich der Inflationsdruck in der Schweiz indes kaum verändert. Das habe die SNB dazu veranlasst, den SNB-Leitzins bei 0 Prozent zu belassen.
(AWP)