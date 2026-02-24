Das Schweizer Wirtschaftswachstum sei im letzten Jahr gedämpft ausgefallen, so Schlegel weiter. Die hiesige Konjunktur sei dabei von den starken Schwankungen in der Pharmaindustrie geprägt worden. Die Exportströme der Schweizer Pharmaunternehmen war 2025 stark von der Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump beeinflusst worden.