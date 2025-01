Die Schweiz exportierte im Jahr 2023 Waren im Wert von rund 50 Milliarden Franken in die USA, was einem Anteil von fast 18 Prozent am Gesamtexport entspricht. Damit sind die USA als Land das grösste Exportziel der Schweizer Wirtschaft, der höchste Anteil an Ausfuhren geht allerdings in die Länder der Europäischen Union. Bislang stellte Donald Trump Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht und äusserte auch entsprechende Drohungen in Richtung China und Europa.