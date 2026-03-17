Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kaufte ‌2025 in Summe Devisen ‌im Wert ​von 5,2 Milliarden Franken, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Im Jahr 2024 ‌hatte sie unter dem Strich noch Fremdwährungen für netto 1,2 ​Milliarden Franken erworben.

Die ​Devisenkäufe hätten ​dazu beigetragen, angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, so die ‌SNB. Mit den Transaktionen ging die Notenbank gegen ​die wirtschaftsschädliche ​übermässige Aufwertung ⁠der in unsicheren Zeiten ​als sicherer Hafen ⁠gefragten Landeswährung vor.

(Reuters)