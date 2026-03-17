Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kaufte 2025 in Summe Devisen im Wert von 5,2 Milliarden Franken, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Im Jahr 2024 hatte sie unter dem Strich noch Fremdwährungen für netto 1,2 Milliarden Franken erworben.
Die Devisenkäufe hätten dazu beigetragen, angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, so die SNB. Mit den Transaktionen ging die Notenbank gegen die wirtschaftsschädliche übermässige Aufwertung der in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gefragten Landeswährung vor.
(Reuters)