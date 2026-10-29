Breiter Sicherheitenkorb der SNB

Der Sicherheitenkorb der SNB umfasst den Angaben zufolge Wertschriften, die sie für ihre Repogeschäfte akzeptiert. Er ist deutlich breiter aufgestellt als die tatsächliche Nutzung am Interbankenmarkt. Per Ende September umfasste er mehr als 3000 Anleihen von rund 200 Emittenten aus über 20 Ländern und sieben Währungen.