Damit rechnet auch Karsten Junius, Chefökonom bei J. Safra Sarasin: «Dies war die letzte Zinssenkung der SNB in ​​diesem Jahr», so Junius in einer Stellungnahme. Die SNB sei nicht nur die erste grosse Zentralbank gewesen, die in diesem Zyklus mit Zinssenkungen begonnen habe, mit dem Schritt am Donnerstag dürfte sie auch die erste sein, die ihre Zinssenkungen abgeschlossen habe.