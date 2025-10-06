Für die Höhe der Sichtguthaben gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Ihre Entwicklung gilt etwa als Indiz dafür, wie stark die SNB ihre Offenmarktoperationen zur Liquiditätsabschöpfung (SNB Bills, Repos) einsetzt. Ausserdem gibt die Höhe der Sichtguthaben bis zu einem gewissen Grad Aufschluss, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, um den Kurs des Schweizer Frankens zu beeinflussen.