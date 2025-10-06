Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 16. Mai bei 476,9 Milliarden Franken nach 464,6 Milliarden Franken in der Woche davor, wie die SNB am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um rund 2,3 Milliarden Franken. Auf die Giroguthaben inländischer Banken entfielen Ende letzter Woche 445,0 Milliarden Franken.
Für die Höhe der Sichtguthaben gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Ihre Entwicklung gilt etwa als Indiz dafür, wie stark die SNB ihre Offenmarktoperationen zur Liquiditätsabschöpfung (SNB Bills, Repos) einsetzt. Ausserdem gibt die Höhe der Sichtguthaben bis zu einem gewissen Grad Aufschluss, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, um den Kurs des Schweizer Frankens zu beeinflussen.
