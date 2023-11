In diesem Zusammenhang führte Jordan die Corona-Krise oder den Untergang der Credit Suisse an. Bei diesen Krisen habe die SNB mit schnellen Massnahmen höchste Flexibilität und Entschlossenheit unter Beweis gestellt. Zudem hätten die getroffenen Massnahmen der Bevölkerung aufgezeigt, dass sie auch in Krisenzeiten auf die Institution vertrauen können.