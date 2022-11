Ein solcher Schritt könnte dazu führen, dass die Allgemeinheit sowohl Konten bei der Zentralbank als auch bei Geschäftsbanken unterhält, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Swiss Finance Institute (SIF) in Zürich. Das könnte dazu führen, dass Kunden, die im Hinblick auf eine Bank besorgt oder verärgert seien, Geld über Nacht zur SNB transferieren. "Das würde dem System eine Menge Risiko und Volatilität hinzufügen, was letztlich nicht nötig ist."