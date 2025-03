Die SNB stellt sich zudem hinter die Vorschläge der Regierung zur Bankenregulierung, wie aus ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Nach der Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse habe sich das bereinigte Ergebnis der UBS im Jahr 2024 verbessert, und in Bezug auf die Kapitalsituation erfülle die Bank bereits die geschätzten zukünftigen Anforderungen an die kombinierte Bank gemäss Too-big-to-fail-Regulierung (TBTF-Regulierung).