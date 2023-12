Jost beleuchtet in seinem am Freitag publizierten «Bericht zur Geldpolitik und Finanzstabilität» die hohen öffentlichen Schulden und Zinsen in anderen Währungsräumen, welche die SNB zu Interventionen zwinge, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Damit komme sie aber mit ihrem konjunkturellen Mandat in einen Zielkonflikt.