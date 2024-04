Am Projekt Agorá («Marktplatz» auf Griechisch) beteiligen sich sieben Zentralbanken: Die SNB, die Banque de France stellvertretend für das Eurosystem, die Bank of Japan, die Bank of Korea, die Banco de México, die Bank of England und die Federal Reserve Bank of New York, wie die SNB am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte. Sie beabsichtigen eine Kooperation mit zahlreichen Finanzunternehmen aus dem Privatsektor.