Die Periode nach der Finanzkrise war von ultratiefen, phasenweise negativen Zinsen geprägt. Sie endete erst 2022, als die Notenbanken die Zinsen heraufzusetzen begannen. Im Zeitraum von 2008 bis 2021 hat die Menge der vorhandenen Banknoten in den grossen Währungsräumen zugleich markant zugenommen. In den USA betrug der Anstieg 168 Prozentpunkte, in der Eurozone rund 130 Prozentpunkte und in der Schweiz 125 Prozentpunkte, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) in einer Studie von Ende September festhält.