Die strengeren Kapitalvorschriften ‌sind eine Reaktion auf den Kollaps der Credit Suisse, die 2023 im Zuge einer von der Regierung orchestrierten Notübernahme von der UBS ​geschluckt wurde. ​Mit den neuen Vorgaben will ⁠die Regierung verhindern, dass der Steuerzahler im ​Falle einer zukünftigen ⁠UBS-Krise zur Kasse gebeten wird. Die SNB betonte, dass die ‌vorgeschlagene Regulierung die UBS nicht zu einem internationalen Aussenseiter mache und die Wettbewerbsfähigkeit der Bank erhalten bleibe.