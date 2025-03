«Internationale Vergleiche zeigen, dass insbesondere die deutschsprachigen Länder sehr stark an Bargeld hängen, im Gegensatz zu den Niederlanden und Skandinavien», sagte Alexander Koch, Ökonom bei Raiffeisen Schweiz. «Aber die Pandemie, die die hygienischen Herausforderungen beim Umgang mit Scheinen und Münzen in den Fokus rückte, hat die Abkehr davon auch beschleunigt.» Viele Verbraucher hätten dann festgestellt, dass es tatsächlicher bequemer sei, bargeldlos zu bezahlen, so Koch.