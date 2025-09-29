Die beiden Notenbanken starteten eine Explorationsphase, um eine Verlinkung der Instant-Payment-Dienstleistung des Schweizer SIC-Systems mit dem Target Instant Payment Settlement (TIPS) Service des Eurosystems zu prüfen, wie die SNB am Montag mitteilte. Eine Verknüpfung der beiden Systeme würde währungsübergreifende Soforttransaktionen ermöglichen, sodass Zahlungen aus dem einen Währungsraum auf einem Konto im anderen Währungsraum gutgeschrieben würden. Ziel sei es, die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer solchen Verlinkung zu beurteilen. Diese Explorationsphase laufe voraussichtlich bis Ende 2026.