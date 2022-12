Mit Spannung wird am Finanzmarkt zudem erwartet, was die EZB zum geplanten Bilanzabbau - in der Fachwelt quantitative Straffung oder kurz QT genannt - beschließen wird. Durch die jahrelangen Anleihenkäufe ist die EZB-Bilanz inzwischen auf rund 8,5 Billionen Euro angeschwollen - rund fünf Billionen Euro entfallen auf Bestände an aufgekauften Staatsanleihen und anderen Bonds. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits in Aussicht gestellt, dass die Notenbank auf der Zinssitzung dazu wichtige Weichen stellen wird. Der Bilanzabbau soll aus ihrer Sicht maßvoll und vorhersehbar gestaltet werden.