Vor einer möglichen Einführung negativer Leitzinsen kann die SNB alternativ bei einem weiter fallenden Euro am Devisenmarkt zu intervenieren. Verbal hat der SNB-Präsident das am vergangenen Freitag bereits getan. Der nächste Schritt wären dann monetäre Massnahmen am Devisenmarkt. Die SNB kauft in diesem Fall Euro gegen Schweizer Franken, um dem Kaufdruck auf den Franken entgegenzuwirken. In diesem Falle käme die Nationalbank aber unter Erklärungszwang, weil sich die bereits sehr hohe Bilanzsumme weiter aufblähen würde.