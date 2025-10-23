«Besonders betroffene Firmen beabsichtigen, mit ihren US-Kunden über eine mögliche Aufteilung der durch die Zölle entstehende Belastung zu verhandeln. Einzelne Unternehmen, die über Produktionsanlagen in den USA verfügen, überlegen, in Zukunft die Produktion dort auszuweiten, um den amerikanischen Markt zu bedienen», hiess es weiter. Ein Grossteil der Firmen warte aber vorerst ab, in der Hoffnung, dass es mit den USA doch noch eine Einigung und somit tiefere Zollsätze geben werde. Insgesamt dominiere eine hohe Unsicherheit die Gespräche mit den Unternehmen.