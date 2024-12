Das lässt sich an der Entwicklung der kurz- und langlaufenden Zinsen ablesen. Die Rendite der zweijährigen Swap-Sätze ist seit letztem Donnerstag zwar leicht gesunken. Am Zinsausblick hat sich aber wenig verändert, und es werden in den nächsten neun Monaten weiterhin zwei Zinssenkungen auf einen Leitzins von null Prozent eingepreist.