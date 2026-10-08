«Wir bewegen ‌uns ⁠weiterhin klar innerhalb der Preisstabilitätsspanne von null bis zwei Prozent», ⁠sagte SNB-Vizepräsident Antoine Martin am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Martigny. «Daher sehen ‌wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf, unsere ‌Geldpolitik zu ändern.» Martin betonte, ​die Inflation in der Schweiz sei niedriger und stabiler als in vielen anderen Ländern.