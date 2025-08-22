Da es in der Schweiz nur noch eine global tätige Bank gebe, hätten Kunden ihre Kredite von Grossbanken wie der UBS abgezogen, sagte Antoine Martin, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), am Donnerstag in einer Rede in Zürich. Der Markt sei jederzeit in der Lage gewesen, die Nachfrage zu befriedigen, fügte er hinzu.
«Aus Sicht des Bankensektors sieht die Lage im Allgemeinen nicht allzu schlecht aus», sagte er mit Blick auf die aktuelle Situation zwei Jahre nach der Übernahme. «Es ist bemerkenswert, wie gut sich das Schweizer Bankwesen an diesen massiven Schock für das System angepasst hat.»
Die Äusserungen Martins fallen zu einem Zeitpunkt, an dem in der Schweiz über umfassende Reformen diskutiert wird, um eine erneute Krise wie bei der Credit Suisse zu verhindern. Martin leitet das Departement für Finanzstabilität der SNB. Nachdem die Institution ihren Zinssatz auf null gesenkt hatte, warnten die Kreditgeber, dass das Zinsniveau ihre Rentabilität beeinträchtige.
Ihre wichtigste Lobbygruppe erklärte, dass «Banken und ihre Kunden erneut einen erheblichen Teil der geldpolitischen Last tragen». Finanzinstitute müssen einen negativen Zinssatz zahlen, wenn sie zu viel Bargeld bei der Zentralbank parken. Laut SNB gilt dies jedoch nur für 3 Prozent der dortigen Einlagen.
Die SNB senkte ihren Leitzins im Juni, um Anleger davon abzuhalten, Geld in den Franken zu stecken. Diese Situation entstand, nachdem US-Präsident Donald Trump im April damit begann, umfassende Zölle auf die meisten Länder zu erheben, und ist seitdem hoch geblieben. Gegenüber dem Dollar hat die Schweizer Währung seit Anfang 2025 um mehr als 12 Prozent zugelegt.
Angetrieben vom Wechselkurs und der überhöhten Zölle, die Trump der Schweiz auferlegt hat, könnte die SNB bei ihrer nächsten Zinsentscheidung am 25. September die erste Zentralbank sein, die negative Kreditkosten wieder einführt, nachdem die Phase niedriger und unter Null liegender Zinsen nach der Krise von 2008 abgeklungen ist.
Zwei aufeinanderfolgende Monate mit einer über den Erwartungen liegenden Inflation könnten dagegen sprechen. Mit 0,2 Prozent bleibt das Preiswachstum jedoch schwach. Rund ein Drittel der von Bloomberg befragten Ökonomen erwartet derzeit eine Zinssenkung auf -0,25 Prozent.
(Bloomberg)