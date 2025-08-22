Die SNB senkte ihren Leitzins im Juni, um Anleger davon abzuhalten, Geld in den Franken zu stecken. Diese Situation entstand, nachdem US-Präsident Donald Trump im April damit begann, umfassende Zölle auf die meisten Länder zu erheben, und ist seitdem hoch geblieben. Gegenüber dem Dollar hat die Schweizer Währung seit Anfang 2025 um mehr als 12 Prozent zugelegt.