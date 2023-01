Martin Schlegel, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank sagte, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck anhält, und bekräftigte, weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen zu können. "Es ist möglich, dass die Inflation mittelfristig erhöht bleibt“, sagte er am Dienstag in einer Rede vor der Swiss Financial Analysts Association in Zürich. "Es ist zu früh, Entwarnung zu geben, weil der zugrunde liegende Inflationsdruck anhält.“