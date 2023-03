Dass solche Stressphasen an den Märkten nicht so schnell weggehen, zeigte die letzte Finanzkrise. In der Woche nach dem Konkurs von Lehman Brothers am 15. September 2008 waren die Märkte zwischenzeitlich beruhigt, der S&P 500 schloss gar leicht im Plus. Nicht für lange, denn in den folgenden fast sechs Monaten fiel der S&P 500 fast 50 Prozent.