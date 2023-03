Die Notenbank hatte nach der Abschaffung der Franken-Anbindung an den Euro im Jahr 2015 jahreslang vor allem Euro, Dollar und Yen im grossen Stil gekauft, um die Aufwertung der besonders in Krisenzeiten gefragten Landeswährung einzudämmen. Im vergangenen Jahr vollzog die Notenbank dann wegen der anziehenden Teuerung ein Kehrtwende: Sie erhöhte den Leitzins in mehreren Schritten und setzte zudem auf die inflationsdämpfende Wirkung eines starken Frankens.