Die Schweizerische Nationalbank (SNB) warnt vor einer heimischen Wachstumsabschwächung als Folge des internationalen Zollstreits. «Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der handelspolitischen Situation ist sehr gross», erklärte Präsident Martin Schlegel laut Redetext am Freitag auf der Generalversammlung der Notenbank. Es sei noch sehr unsicher, wie Inflation und Konjunktur sich in der Schweiz weiterentwickeln würden. «Eine konjunkturelle Abkühlung ist aber nicht auszuschliessen», erklärte Schlegel. «Das Wachstum dürfte tiefer ausfallen als noch vor wenigen Wochen erwartet.» Im März hatte die SNB für die Schweiz im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1 bis 1,5 Prozent in Aussicht gestellt.