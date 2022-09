Franken nicht mehr überbewertet

Während langer Jahre hielt die SNB den Schweizer Franken für "deutlich überbewertet", weshalb sie am Devisenmarkt intervenierte. Auch die spätere Abschwächung zu "hoch bewertet" änderte nichts an dem Plan, gegen eine übermässige Frankenaufwertung Fremdwährungen zu kaufen und so Schweizer Franken in Umlauf zu bringen. Der Plan: Durch das zusätzliche Angebot den Frankenkurs schwächen und die heimische Wirtschaft stützen.