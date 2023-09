Devisenverkäufe und Zinserhöhungen

Nebst den Devisenverkäufen setzt die SNB bei ihrem Kampf gegen die Inflation - wie die anderen Notenbanken auch - auf höhere Leitzinsen. So hoben die Schweizer Notenbanker um Chef Thomas Jordan ab Juni 2022 den Leitzins in fünf Schritten um insgesamt 2,5 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent an.