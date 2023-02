Die Schweizerische Nationalbank besass Ende 2022 Aktien an 2678 in den USA kotierten Unternehmen. Die SNB, deren Investitionen die Indizes widerspiegeln, verzeichnete den grössten Verlust im vierten Quartal bei Tesla. Sie verkaufte rund 624'000 Aktien und reduzierte die Bestände an dem Autohersteller auf 10,8 Millionen Aktien. Auf diesen verbleibenden Tesla-Aktien verzeichnete die SNB einen Verlust von 1,7 Milliarden.