«Es ist für die Zentralbanken nicht hilfreich, sich in Mitteilungen auf Bewegungen in der Zukunft festzulegen, da es zwischen der Gegenwart und der nächsten Entscheidung zu Änderungen der Bedingungen kommen kann, die die aktuellen Mitteilungen ungültig machen», erklärte Vizepräsident Antoine Martin in einem Interview der Zeitung «Le Temps» (Montagsausgabe).