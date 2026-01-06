Die Gewinnausschüttung, die zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone geht, erfolgt gemäss einer Vereinbarung zwischen dem Finanzdepartement und der Nationalbank aus dem Jahre 2021. Gemäss dieser besteht die Gewinnausschüttung aus einem Grundbetrag von 2 Milliarden Franken, sofern ein Bilanzgewinn von mindestens 2 Milliarden Franken vorhanden ist. Je nach Höhe des Bilanzgewinns kann die Gesamtausschüttung auf bis zu 6 Milliarden ansteigen.