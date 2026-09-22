Besser frühzeitig handeln und Zweitrundeneffekte bei Inflation wie Lohnforderungen oder Preisspiralen möglichst vermeiden, lautet korrekterweise der Ratschlag vieler Ökonomen. Die Europäische Zentralbank ist ein abschreckendes Beispiel, wie man Inflationsgefahren verkennt. Sie reagierte viel zu spät auf den Inflationsschub ab Ende 2021, weil die Teuerung monatelang als vorübergehendes Phänomen eingestuft wurde. Erst bei einer Inflationsrate von 8 Prozent (!) reagierte die EZB und erhöhte den Leitzins von 0 auf 0,5 Prozent. Mehr noch: Sie musste im Eilzugstempo den Zinssatz bis Ende 2023 auf 4,5 Prozent emporschrauben - was vor allem an den Bond- und Immobilienmärkten Schockwellen auslöste.