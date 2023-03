Auch die US-Notenbank bringt die Bankenkrise in die Bredouille. An den Finanzmärkten wird gerätselt, ob die Turbulenzen die Fed nach einer Straffungsserie zu einer Pause zwingen. Für die Sitzung am Mittwoch halten viele Ökonomen eine kleine Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt für ein wahrscheinliches Szenario. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in der vergangenen Woche trotz der jüngsten Turbulenzen ihren Straffungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt und die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt angehoben.